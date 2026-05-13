لبنان.. مقتل 14 شخصا يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2896

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، مقتل 14 شخصا وإصابة 56 آخرين خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2896 قتيلا و8824 مصابا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى "2882 شهيدا، و8768 مصابا".

وبلغ إجمالي ضحايا القطاع الطبي في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، 110 قتلى و252 مصابا.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، بتنفيذ عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.