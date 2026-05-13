لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف 4 سيارات بالجنوب وطيران مسير فوق بيروت

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

شهدت مناطق متفرقة من لبنان، الأربعاء، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات وقرى في الجنوب، تزامنا مع إنذارات إخلاء لعدة بلدات، وسط تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.

وفي جنوب لبنان، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن طيرانا إسرائيليا استهدف سيارة عند مفرق الشعيتية في قضاء صور، وقصف سيارة أخرى على طريق الناقورة.

وتحدثت أيضا عن قصف إسرائيلي طال سيارة على طريق "الجية" في جبل لبنان (شمال صيدا)، وذلك بعد وقت قصير من استهداف مسيرة لسيارة أخرى على الطريق نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة دير عامص بقضاء صور.

كما أغار طيران حربي إسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشقرا في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة مجدل زون في قضاء صور.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية نفذت مساء الثلاثاء عملية تفجير في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، تزامنًا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل البلدة.

كما أطلقت قوات إسرائيلية رشقات بأسلحة رشاشة تجاه وادي الحجير وأطراف بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أنذر الجيش الإسرائيلي، بإخلاء 6 بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان هي: معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقا ودبعال والعباسية، تمهيدا لتنفيذ هجمات ادعى أنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله".

ووسط لبنان، أشارت الوكالة إلى تحليق طيران مسيّر على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن انتهاك الجيش الإسرائيلي المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

