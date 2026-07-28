لبنان.. قصف إسرائيلي لشقة سكنية وتفجيرات ونسف ببلدات حدودية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، الثلاثاء، شقة سكنية ببلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف لمبانٍ في بلدات حدودية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارتين متتاليتين على حي الفلل في النبطية الفوقا (محافظة النبطية)، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل شقة مستهدفة.

وسُمعت انفجارات في مدينة صور جراء عمليات تفجير ونسف لمبانٍ تنفذها القوات الإسرائيلية في بلدات مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل الحدودية (النبطية)، وفق الوكالة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير (النبطية).

كما حلقت "طائرة مسيرة معادية" على علو منخفض في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء، وفق الوكالة.

وتأتي تلك الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة الإطار"، الموقّع بين تل أبيب وبيروت بواشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، ضمن مسار تفاوضي مستمر برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و332 قتيلا و12 ألفا و236 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.