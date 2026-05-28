لبنان.. غارة إسرائيلية على بيروت في ثاني هجوم يستهدفها منذ الهدنة

بيروت، القدس / الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارة على العاصمة اللبنانية بيروت، في ثاني هجوم عليها منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "غارة معادية استهدفت شقة في أحد المباني في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفات" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة "دقيقة" في بيروت، رغم أن هجماته غالبا ما تستهدف بيوتا وتُسقط مدنيين.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجيش "هاجم قبل قليل بشكل دقيق في منطقة بيروت".

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما على الضاحية (الجنوبية) في بيروت لأول مرة منذ 22 يوما".

وادعت أن الهجوم: "كان محاولة لاغتيال علي الحسيني"، الذي زعمت أنه "المسؤول عن الهجمات الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابعة لحزب الله".

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على هوية الشخصية المستهدفة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من دعوة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى استئناف مهاجمة العاصمة اللبنانية، بداعي الرد على هجمات "حزب الله" بطائرات مسيّرة مفخخة.

ويرد الحزب بهذه الهجمات على خروقات إسرائيل الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز.

والاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زامير قوله خلال اجتماع أمني مصغر الأحد: "يجب مهاجمة بيروت، ردا على تهديد مسيّرات حزب الله المتفجرة".

وأوقفت إسرائيل في أبريل هجماتها على بيروت، استجابة لطلب واشنطن في ظل مفاوضاتها مع طهران لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

لكن في 6 مايو/ أيار اغتال الجيش الإسرائيلي قائد "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أحمد بلوط في غارة جوية على بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، مهاجمة أكثر من 135 "هدفا" في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مدعيا أنها تابعة لـ"حزب الله".

وإضافة إلى الهجوم على بيروت، يكون الجيش هاجم أهدافا في منطقة صور جنوبي لبنان، ومنطقة البقاع شرقي البلاد، إضافة إلى مناطق أخرى جنوبي لبنان، وفق بياناته.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.