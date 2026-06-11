إحدى الغارات أوقعت أضرارا بمستشفى حيرام في مدينة صور، وفق الإحصاء الذي أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 17:00 ت.غ..

لبنان.. غارات إسرائيلية تقتل 9 وتصيب 18 بينهم عاملون صحيون (إحصاء) إحدى الغارات أوقعت أضرارا بمستشفى حيرام في مدينة صور، وفق الإحصاء الذي أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 17:00 ت.غ..

نعيم برجاوي/ الأناضول

قُتل 9 أشخاص وأُصيب 18 آخرون، بينهم عاملون صحيون وإداريون بإحدى المشافي، الخميس، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي وشرقي لبنان.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 17:00 ت.غ.

ففي جنوب البلاد، قتل 4 أشخاص جراء غارة جوية استهدفت بلدة العباسية بقضاء صور، فيما قتل شخصان في غارة أخرى على بلدة دير قانون النهر بالقضاء ذاته.

وفي مدينة صور مركز قضاء صور، استهدفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنيا في محيط مستشفى حيرام، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، بينهم 10 من الممرضين والموظفين في المستشفى.

وتسببت الغارة بأضرار في المستشفى، شملت تحطم النوافذ والأبواب، وتضرر أسقف بعض غرف المرضى والطوارئ، إضافة إلى تحطم سيارات أطباء وموظفين في باحته.

وفي قضاء النبطية، قتل شخص في غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدة حبوش.

وشرقي البلاد، قتل شخص وأصيب آخر يحمل الجنسية السورية، جراء استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية على دفعتين في بلدة سحمر بقضاء البقاع الغربي.

ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مخلفة حتى الخميس 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.