لبنان.. عون يترأس اجتماعا تحضيريا لجولة تفاوض مرتقبة مع إسرائيل

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

ترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، اجتماعا تحضيريا للمفاوضات المرتقبة مع إسرائيل في وقت لاحق من يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن "عون ترأس اجتماعاً في قصر بعبدا (الرئاسة ببيروت) حضره قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض".

وأضافت: "تم خلال الاجتماع تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في 29 مايو (أيار) و2 و3 يونيو (حزيران) مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية".

وأشارت إلى أن "عون زود كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة في ما يتعلق بالاجتماع المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الحالي".

وفي 3 يونيو أصدرت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بيانا مشتركا بشأن التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف لإطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة عقدت في واشنطن.

‏واتفقت بيروت وتل أبيب، وفقا للبيان الثلاثي على "الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".

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