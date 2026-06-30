لبنان.. عون يبحث مع هيكل مهمات الجيش في ضوء الاتفاق مع إسرائيل الرئيس اللبناني اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته مؤخراً في تركيا وبريطانيا

إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل المهمات المرتقبة للجيش في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إن عون استقبل هيكل واطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه مؤخرًا إلى تركيا والمملكة المتحدة، في إطار التعاون العسكري معهما.

وأضافت أنهما بحثا "الأوضاع الأمنية في البلاد، والمهمات المرتقبة للجيش، في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، وما نتج عنها من اتفاق إطار لإنهاء الحرب على لبنان".

ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ بمنطقتين تجريبيتين دون تسميتهما.

ولم يحدد الاتفاق جدولًا زمنيًا للانسحاب، ويربطه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق "خطوة أولى" على طريق استعادة سيادة الدولة على أراضيها كاملة، اعتبر "حزب الله" أنه "منعدم الوجود" و"مذل"، ورأى أن ربط الانسحاب بنزع سلاحه "تجاوز للخطوط الحمراء".

وأشاد عون بـ"الدور الذي يقوم به الجيش، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي".

وأضاف أن "ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و257 قتيلًا، و12 ألفًا و196 جريحًا، وأكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.