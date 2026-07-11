تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي وإعلان تل أبيب الثلاثاء عقد جولة مفاوضات مع بيروت في روما الأسبوع المقبل

لبنان.. ضحايا عدوان إسرائيل 4322 قتيلا و12210 مصابين منذ 2 مارس تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي وإعلان تل أبيب الثلاثاء عقد جولة مفاوضات مع بيروت في روما الأسبوع المقبل

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و322 قتيلا و12 ألفا و210 جرحى منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية للعدوان بلغت "4 آلاف و322 قتيلا و12 ألفا و210 جرحى".

ويعني ذلك تسجيل قتيل واحد و6 مصابين خلال 48 ساعة، إذ كانت الحصيلة، الخميس، 4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و204 جرحى، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران الماضي، وإعلان تل أبيب، الثلاثاء، عقد جولة مفاوضات مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات.

وتواصل إسرائيل كذلك احتلال الأراضي الفلسطينية وأراض سورية، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.