لبنان.. سلام يؤكد أولوية وقف إطلاق النار لبدء مفاوضات مع إسرائيل خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، وفق ما صرح به وزير الإعلام بول مرقص..

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول



نقل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، عن رئيس الوزراء نواف سلام تأكديه أن الأولوية لوقف إطلاق النار لبدء المفاوضات مع إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الإعلام خلال تلاوة مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا.

وقال مرقص إن الرئيس اللبناني جوزاف عون، يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوبي لبنان.

وأضاف أن سلام أوضح أن "لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات، وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن، وما زالت أولويتنا وقف إطلاق النار كي نتمكن من الانطلاق بالمفاوضات (مع إسرائيل) التي ترمي إلى معالجة أساس الصراع بين لبنان وإسرائيل".

وفي 23 أبريل/نيسان الجاري، عقدت ثاني جولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على مستوى سفيرة لبنان ندى حمادة، وسفير إسرائيل يحيئيل ليتر، على غرار الاجتماع الأول الذي عقد بين الطرفين في مقر الخارجية الأمريكية في 14 أبريل، كأول اجتماع من نوعه منذ 43 عاما.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل في 2 مارس/ آذار عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2586 قتيلا و8020 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.