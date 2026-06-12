الحزب أوضح أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات"

لبنان.. "حزب الله" يوقع إصابات بقوة إسرائيلية ويسقط مسيرة ضمن 17 هجوما (محصلة) الحزب أوضح أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات"

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبي وشرقي لبنان، أبرزها استهداف قوة إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيرة وتصدى لأخرى، واستهدف دبابات ومدرعة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات أصدرها الحزب حتى الساعة 20:15 ت.غ، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

وفي أحدث العمليات، أعلن الحزب استهداف قوة إسرائيلية متقدمة بين منطقة الرجمان بمحيط بلدة طيرحرفا ووادي حسن (جنوب) عبر تفجير عدد من العبوات الناسفة، ما أسفر عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها وتدمير عدد من الآليات المرافقة لها.

وفي إطار الهجمات على الجنود، ذكر الحزب أنه استهدف مرتين تجمعا لجنود وآليات بمنطقة الرجمان بمحيط بلدة طيرحرفا، بصليتين صاروخيتين.

وأشار إلى استهداف مجموعة من الجنود أثناء محاولتهم الفرار من آلية عسكرية في بلدة العديسة (جنوب) بواسطة مسيرة انقضاضية.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة "زوطر الشرقية" بمسيرتين، وتجمعا آخر للجنود والآليات في محيط بلدة يحمر الشقيف (جنوب) بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كما استهدف تجمّعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصاروخين نوعيّين، مؤكدا تحقيق "إصابات مؤكدة".

وبشأن استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية، قال الحزب إنه أسقط بواسطة صاروخ نوعي مسيرة من طراز "هيرون 1" في منطقة نحلة بقضاء بعلبك (شرق).

كما أعلن الحزب التصدي لمسيرة أخرى من طراز "هرمز 450" في أجواء إقليم التفاح (جنوب) بصاروخ أرض ـ جو، ما أجبرها على التراجع.

كما أفاد الحزب باستهداف مدرعة "هامر" ودبابة "ميركافا" عند خلة الراج في بلدة دير سريان (جنوب)، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" أخرى على طريق صف الهوا في مدينة بنت جبيل (جنوب) بواسطة مسيرات انقضاضية.

وتحدث الحزب عن استهداف مركز قيادي وتجهيزات فنية للجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف (جنوب)، وجرّافة عسكرية في محيط يحمر الشقيف، إضافة إلى موقعين عسكريين في العديسة، هما مربض مدفعية مستحدث وآلية تذخير قربه، وموقع جل الحمار جنوبي البلدة.

وأضاف أنه استهدف آليات عسكرية إسرائيلية كانت تحاول سحب دبابة مدمرة على طريق صف الهوا في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.

كما استهدف للمرة الثالثة تجمعاً لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة الرجمان بمحيط طيرحرفا بصليات صاروخية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات أو نتائجها.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.