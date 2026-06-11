الحزب أكد أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات"

لبنان.. "حزب الله" يسقط مسيرة ويستهدف 3 آليات إسرائيلية ضمن 9 هجمات الحزب أكد أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات"

إسطنبول / الأناضول

أعلن "حزب الله" الخميس، شن 9 عمليات عسكرية على أهداف إسرائيلية جنوبي وشرقي لبنان، أسقط فيها مسيرة وتصدى لأخرى، وقصف دبابتين ومدرعة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات أصدرها الحزب حتى الساعة 16:00 ت.غ، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

وبشأن استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية، قال الحزب إنه أسقط بواسطة صاروخ نوعي مسيرة من طراز "هيرون 1" في منطقة نحلة بقضاء بعلبك شرقي البلاد.

وجنوبا، أعلن الحزب التصدي لمسيرة أخرى من طراز "هرمز 450" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض ـ جو، ما أجبرها على التراجع.

كما أفاد الحزب باستهداف مدرعة "هامر" ودبابة "ميركافا" عند خلة الراج في بلدة دير سريان، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" أخرى على طريق صف الهوا في مدينة بنت جبيل بواسطة مسيرات انقضاضية.

وحول الهجمات على الجنود الإسرائيليين، ذكر الحزب أنه استهدف مرتين تجمعا لجنود وآليات بمنطقة الرجمان بمحيط بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، بصليتين صاروخيتين.

وأشار إلى استهداف مجموعة من الجنود أثناء محاولتهم الفرار من آلية عسكرية في بلدة العديسة بواسطة مسيرة انقضاضية.

وتحدث الحزب عن استهداف موقعين عسكريين بمسيرتين انقضاضيتين، هما مربض مدفعية مستحدث في بلدة العديسة وآلية تذخير قربه، وموقع جل الحمار جنوبي البلدة.

يتبع//