لبنان.. "حزب الله" يستهدف آليات وقوات إسرائيلية في 3 عمليات الأحد بمسيرات وقذائف مدفعية، فيما لم يعقب الجيش الإسرائيلي

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات، الأحد، استهدف خلالها بمسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنود ومقر قيادي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

جاء ذلك في بيانات منفصلة للحزب، قال فيها إن العمليات جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءات طالت قرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين".

وقال الحزب إن عناصره استهدفوا بمسيرة انقضاضيّة حققت "إصابة مؤكدة" في "جرّافة D9" تابعة للجيش الإسرائيلي عند خلّة راج في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

كما استهدف عناصر الحزب في عملية ثانية بطائرتين مسيرتين "مقرا قياديا تابعا لجيش العدوّ الإسرائيليّ" في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون، حيث "حققوا إصابات مؤكدة".

وفي عملية ثالثة، استهدف الحزب بقذائف المدفعيّة تجمعا لآليّات وقوات إسرائيلية قرب بلديّة الخيام.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على بيانات "حزب الله"، لكنه ادعى، في بيان صباح الأحد، مهاجمة 40 بنية تحتية لـ"حزب الله" وقتل 10 من مسلحيه في جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة، دون تعليق فوري من الحزب.

وتشكل طائرات "حزب الله" المسيرة العاملة بتقنية الألياف الضوئية تحديا كبيرا لقوات الجيش الإسرائيلي، إذ تقتل وتصيب عسكريين وتقر تل أبيب بصعوبة رصدها واعتراضها.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، حسب معطيات رسمية لبنانية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.