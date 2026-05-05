لبنان.. "حزب الله" يرد بـ 13 عملية على قصف إسرائيلي منذ فجر الثلاثاء حسب بيانات للحزب ووكالة الأنباء اللبنانية

بيروت، القدس/ وسيم سيف الدين، عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعلن "حزب الله" الثلاثاء، تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد قوات إسرائيلية متوغلة في جنوبي لبنان، ردا على قصف تل أبيب بلدات في المنطقة.

وقال الحزب في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا بطائرة مسيّرة "آلية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تعمل على سحب جرّافة D9 المستهدفة في بلدة دير سريان، وحققوا إصابة مباشرة".

كما استهدفوا بطائرة مسيّرة جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة رشاف "وحققوا إصابة مباشرة".

الحزب أفاد أيضا بقصف 3 دبابات في بلدتي القوزح والبياضة (دباباتان) بواسطة طائرة مسيّرة وصاروخين موجهين، و"تحقيق إصابات مباشرة".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا كذلك تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بأسلحة صاروخية.

الحزب قال أيضا إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدة عدشيت القصير بقذائف مدفعيّة.

كما استهدفوا بطائرة مسيرة آلية عسكرية في محيط ساحة بلدة القنطرة، بالإضافة إلى قصف تجمع لجنود في بلدة البياضة بقذائف مدفعية.

واستهدفوا أيضا مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو و"حقّقوا إصابة مؤكّدة"، وفقا للحزب.

كذلك استهدف مقاتلو الحزب بطائرة مسيرة تجمّعا لآليّات في بلدة البياضة و"وحققوا إصابة مؤكّدة"، بالإضافة إلى قصف آليات عند أطراف بلدة دير سريان بصواريخ و"حققوا إصابات مباشرة".

وشدد الحزب على أن عملياته الـ6 جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات (إسرائيلية) لوقف إطلاق النار".

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل غير مأهول في بلدة مجدل زون.

وأضافت أن قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا استهدف بلدتي حبوش وشوكين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات النبطية الفوقا وزبدين وميفدون.

الوكالة تابعت أن الجيش الإسرائيلي وجه "إنذارا عاجلا" إلى الأهالي في بلدتي جبشيت وصريفا بإخلاء منازلهم تمهيدا لشنه هجمات.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف "حزب الله" لجنوده ومسيّرة عسكرية في جنوبي لبنان.

وقال في بيان إنه رصد محاولة إطلاق لصاروخ أرض-جو صغير باتجاه قطعة جوية "دون إصابات ولا أضرار" في قواته.

وتابع: "واعترض سلاح الجو هدفا جويا قبل أن يخترق إلى داخل أراضي البلاد، ولم يتم تفعيل الإنذارات".

كما أفاد بأن الحزب أطلق طائرات مسيّرة مفخخة وصاروخا مضادا للدروع نحو منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي، وتم تفجير عبوات ناسفة بالقرب من هذه القوات دون إصابات.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية وأضرار مادية بين القوات الإسرائيلية، إذ تفرض تل أبيب تعتميا شديدا على نتائج رد الحزب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 500 منطقة في لبنان، أغلبها في الجنوب، منذ سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل/ نيسان ويستمر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا على لبنان، خلّف 2702 قتيلا و8311 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.