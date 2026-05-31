لبنان.. جيش إسرائيل يشن عملية لاحتلال شبعا والسلوقي ويتجاوز الليطاني - متحدثة الجيش قالت إن العملية تستهدف تدمير ما ادعت أنها "بنى تحتية" لحزب الله

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه بدأ قبل أيام عملية عسكرية تستهدف احتلال مرتفعات شبعا ومنطقة وادي السلوقي وتوغل قواته إلى شمال نهر الليطاني في جنوبي لبنان.

يأتي ذلك غداة تصريح مصدر عسكري لبناني رفيع للأناضول السبت بأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى قرى تقع شمال نهر الليطاني، وأصبح على تخوم مدينة النبطية جنوبي البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت متحدثة الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن القيادة الشمالية بدأت "عملية عسكرية" في مرتفعات شبعا ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان.

وأضافت أنها تهدف إلى تدمير ما ادعت أنها "البنية التحتية للإرهابيين والقضاء على المخربين (...)، وإزالة التهديد المباشر" على منطقة إصبع الجليل ومستوطنة المطلة، شمالي إسرائيل.

ويطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة ردا على خرق إسرائيل الدموي اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وأوضحت واوية أن العملية بدأت قبل أيام، بمشاركة قوات برية كبيرة، بينها لواء غولاني، واللواء السابع، ولواء جفعاتي، تعمل تحت قيادة الفرقة 36.

وعبرت قوات الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني، ووسعت نطاق هجماتها ضد "حزب الله" شمال النهر، بينما تتوسع العمليات في الوقت نفسه لتشمل مناطق إضافية، حسب المتحدثة.

ويُعد نهر الليطاني الشريان المائي الأطول والأهم في لبنان، حيث ينبع من غرب مدينة بعلبك (شرق) في البقاع الشمالي، ويقطع مسافة تقارب 170 كيلومترا بالكامل داخل الأراضي اللبنانية، لينتهي به المطاف صابا في البحر الأبيض المتوسط شمال صور (جنوب).

وأضافت أنه قبل دخول القوات، نفّذ سلاح الجو غارات جوية مكثفة على ما ادعت أنها "بنى حزب الله التحتية في المنطقة"، وذلك ضمن غطاء ناري واسع النطاق شمل أيضا نيران المدفعية والدبابات.

وتابعت: "تعمل قوات الدفاع الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تُعدّ أحد أهم مراكز قوة حزب الله في جنوبي لبنان، وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الهجوم عند الحاجة".

والسبت رابع أيام عبد الأضحى، قتل الجيش الإسرائيلي 8 أشخاص وأصاب 18 آخرين في هجمات على بلدات وقرى في جنوبي لبنان.

ومن المقرر أن تُستأنف الثلاثاء في واشنطن مفاوضات بين بيروت وتل أبيب، فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار "الأقل كلفة" على بلاده.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.