لبنان.. "تيكا" التركية تفتتح مختبر "الجزري" للتكنولوجيا في بيروت

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، بالتعاون مع سفارة تركيا في لبنان، الاثنين، مختبر "الجزري" للتكنولوجيا في العاصمة بيروت، بهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب.

وجرى افتتاح المختبر ضمن مشروع "مركز عباد الرحمن لتعليم التكنولوجيا"، بحضور سفير تركيا لدى لبنان مراد لوتم، ومنسق برامج "تيكا" في بيروت صالح بوراك يورداكول، ورئيس جمعية عباد الرحمن، وأعضاء إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين المحليين والمدعوين، وفق مراسل الأناضول.

وقال مسؤولون في "تيكا" للأناضول إن المشروع يتضمن إنشاء بنية تحتية حديثة للتعليم التكنولوجي، بهدف المساهمة في تطوير المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب.

وأوضحوا أن المختبر زُوّد بأجهزة كمبيوتر، ومجموعات تعليم الروبوتات، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وآلة قطع بالليزر، وسبورة ذكية، ومجموعة متنوعة من المعدات التعليمية، بما يوفر بيئة تطبيقية متكاملة.

وأضافوا أن المشاركين سيتمكنون من تلقي تدريبات عملية في مجالات الحاسوب، والبرمجة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإنتاج الرقمي.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح، قال السفير التركي لدى لبنان مراد لوتم إن المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي، بل يمثل استثمارا في تمكين الأطفال والشباب من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي، وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن تركيا تولي أهمية كبيرة للإسهام في جهود التنمية في لبنان، ولا سيما في قطاع التعليم، مؤكدا أن الأطفال والشباب سيتمكنون من تلقي تدريب عملي في مجالات الحاسوب، والبرمجة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع ثلاثي الأبعاد.

وشكر لوتم وكالة "تيكا"، وإدارة جمعية عباد الرحمن، والسلطات المحلية، وجميع الشركاء الذين أسهموا في تنفيذ المشروع، معربا عن أمله في أن يسهم المختبر في خدمة أطفال بيروت وتنمية قدراتهم.

وأكد أن بلاده ستواصل خلال المرحلة المقبلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع لبنان في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنمية والتعليم والصحة والثقافة.

وعقب مراسم الافتتاح، تبادل السفير لوتم ورئيس الجمعية الهدايا التذكارية، قبل قص شريط افتتاح المختبر، ثم جال والوفد المرافق داخل مرافقه، واطلعوا على البنية التكنولوجية التي جرى إنشاؤها والأنشطة التعليمية المقرر تنفيذها فيه.

ويهدف مختبر "الجزري" إلى تعزيز وصول الأطفال والشباب إلى التكنولوجيا، وتنمية مهاراتهم في التفكير الابتكاري وحل المشكلات والإنتاج، والإسهام في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تدعم مسيرة التحول الرقمي في لبنان، وفق وكالة "تيكا".

وتواصل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" تنفيذ مشاريع تنموية في لبنان في مجالات عدة، أبرزها التعليم، بهدف دعم قدرات المؤسسات المحلية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.