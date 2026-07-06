لبنان.. الحكومة والجيش يبحثان تحضيرات تنفيذ "اتفاق الإطار" مع إسرائيل

​​​​​​​بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول



بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، مع قائد الجيش رودولف هيكل، التحضيرات اللازمة لتنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع مع تل أبيب وبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية المحددة بالاتفاق.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن اللقاء بين رئيس الحكومة وقائد الجيش جرى في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت، وتم خلاله مناقشة خطوات تطبيق بنود الاتفاق الذي أُبرم برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، ويقضي بانسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل أراضي لبنان، على أن يبدأ من منطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله".

وجاء في الإطار، المكون من 14 بندا، والذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أن القوات المسلحة اللبنانية ستتولى "تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة" في مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في الجنوب.

ونص أيضا على أن حكومتي إسرائيل ولبنان "تلتزمان بمسار متبادل ومتدرج وفق تسلسل واضح وشروط محددة، تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية"، بما يتيح لقوات الجيش الإسرائيلي إعادة انتشارها تدريجيا إلى خارج الأراضي اللبنانية.

وينص الاتفاق على تولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله"، دون تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي السياق، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، بوقت سابق الاثنين، من أن استمرار تعنت إسرائيل وعدم انسحابها من بلاده "يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وتحقيق السلام العادل والدائم" في المنطقة.

وشدد عون، خلال اتصال مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" عبر تقنية الفيديو، على أهمية عودة الجيش اللبناني إلى الانتشار على طول الحدود، والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ويأتي ذلك بينما تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في لبنان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما تحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات.