لبنان.. الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات جنوبية وينسف منازل

بيروت / الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في عدة بلدات جنوبي لبنان، تزامنا مع اشتباكات بين قواته وعناصر من "حزب الله" في بلدة البياضة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدات برعشيت وصفد البطيخ وتولين، وصولا إلى الغندورية وفرون جنوبي البلاد.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أطلق بعيد منتصف الليل قذائف مدفعية باتجاه بلدات مجدل زون والمنصوري وبيوت السياد، قبل أن يجدد قصفه بالتزامن مع رمايات رشاشة استهدفت بلدة البياضة، التي شهدت اشتباكات بين قواته المتوغلة وعناصر من "حزب الله".

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وفي مدينة بنت جبيل، نسف الجيش الإسرائيلي منازل في حي الجبانة، فيما أطلق فجرا قذائف مدفعية على أطراف بلدة الغندورية.

ولم تفد الوكالة بوقوع خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي.

يتبع ///