لبنان: ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 4319 قتيلا منذ 2 مارس

نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل 15 شخصا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 4319 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم، إنها "أحصت 15 قتيلا في آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن "الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 4319 قتيلا و12 ألفا و203 جرحى".

ويأتي ذلك بينما تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، و"اتفاق إطار" وقعته مع لبنان برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، ينص على انسحاب إسرائيلي "متدرج" من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما تحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات.