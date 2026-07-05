لبنان.. ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 4304 قتلى منذ 2 مارس

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن إحصاء قتيل واحد خلال آخر 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4304 قتلى.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4304 قتيل إثر تسجيل قتيل واحد.



كما أشار إلى ارتفاع عدد جرحى العدوان إلى 12 ألفا و203 بعد تسجيل جريح واحد خلال آخر 24 ساعة.



وكانت الوزارة أعلنت السبت أن عدد قتلى العدوان بلغ 4303 أشخاص، والجرحى 12 ألفا و202 منذ 2 مارس.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان القتيل سقط خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أم جرى انتشاله من مناطق تعرضت للقصف سابقا.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقع لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متدرج" من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.



ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله".



وتضمنت الوثيقة، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عن موقع "أكسيوس" الأمريكي، إعلان لبنان وإسرائيل "عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا".



ومنذ 2 مارس/آذار 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.



كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.