وفق بيان للجيش الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار..

لبنان.. إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لقصف وفق بيان للجيش الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار..

زين خليل/الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، اللبنانيين في مدينة صور ومحيطها جنوبي البلد العربي، بإخلاء منازلهم "فورا" والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، تمهيدا لقصف المنطقة.

ويبلغ طول نهر الزهراني نحو 25 كيلو مترا، ويمر عبر بلدات وقرى في قضائي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر الأبيض المتوسط عند منطقة الزهراني جنوبي مدينة صيدا.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة وفق ما يعرض في الخارطة".

وشملت المناطق التي عرضها على خارطته مدينة صور ومنطقة زقوف المفدي، وقرية البص.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن إنذاره بإخلاء هذه المناطق يأتي "في ضوء خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار"، متجاهلا خروقات تل أبيب.

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و593 قتيلا و10 آلاف و990 جريحا حتى السبت، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.