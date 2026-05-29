لبنان.. إسرائيل تقصف كنيسة وجدار مدرسة مسيحية في جديدة مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي البلاد ما ألحق أضرارا بالمبنيين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

إسطنبول / الأناضول

قصف الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، كنيسة ومدرسة مسيحية في بلدة جديدة مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، ما ألحق أضرارا بالمبنيين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن صاروخا إسرائيليا استهدف قبة كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس وسط بلدة جديدة مرجعيون، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الكنيسة ومحيطها.

وأفادت بأن صاروخا إسرائيليا سقط كذلك على أحد جدران مدرسة راهبات القلبين الأقدسين المسيحية، ما أسفر عن وقوع أضرار في المبنى.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي البلاد، وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان، ترقى إلى "العقاب الجماعي" الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و324 قتيلا و10 آلاف و27 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.