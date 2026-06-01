وإصابة 126 ما يرفع حصيلة الجرحى إلى 10395 منذ 2 مارس الماضي، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية..

لبنان.. إسرائيل تقتل 21 شخصا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة العدوان لـ3433 وإصابة 126 ما يرفع حصيلة الجرحى إلى 10395 منذ 2 مارس الماضي، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية..

بيروت/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل 21 شخصا وإصابة 126 آخرين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3 آلاف و433 قتيلا، و10 آلاف و395 جريحا، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أحصت "21 شهيدا و126 جريحا في آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 3433 شهيدا، و10395 جريحا، منذ 2 مارس الماضي".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا.



يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف بالإضافة إلى القتلى والجرحى، أكثر من مليون نازح، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية.