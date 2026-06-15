لبنان.. أول إصابة بنيران إسرائيلية منذ إعلان اتفاق واشنطن وطهران

نعيم برجاوي / الأناضول



أصيب صحفي لبناني بشظية قذيفة إسرائيلية، جنوبي البلاد، الاثنين، في أول حالة بعد اتفاق طهران وواشنطن على إنهاء العمليات العسكرية بمختلف الجبهات وضمنها لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف المراسل الصحفي هادي عبد المنعم حطيط في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية بقذيفة أطلقت بالقرب منه".

وأضافت الوكالة أنه "تم نقل حطيط إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية"، لافتة إلى أنه "يخضع لعملية جراحية في قدمه".

ويأتي الاستهداف رغم تأكيد طهران أن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، في تصريح صحفي: "إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق مع الولايات المتحدة".

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.

ورغم الاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عمليات تفجير وقصف في عدد من البلدات في جنوب لبنان، فيما سُجلت عودة نازحين إلى قرى جنوبية، بالتزامن مع دعوات أطلقتها بلديات في المنطقة للأهالي إلى التريث في العودة.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.