هاجمت شخصيات إماراتية، الخميس، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعد ادعائه أنه أجرى زيارة إلى أبوظبي سرا قبل مدة

"لا أهلا ولا سهلا بمجرم حرب".. رموز إماراتية تهاجم نتنياهو وزيارته المزعومة (محصلة) هاجمت شخصيات إماراتية، الخميس، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعد ادعائه أنه أجرى زيارة إلى أبوظبي سرا قبل مدة

إسطنبول / الأناضول

الأكاديمي عبد الخالق عبد الله: لا أهلا ولا سهلا بمجرم حرب وقاتل أطفال غزة وكثير الكذب

الكاتب أمجد طه: لا تحاول أبدا التحرك خلف ظهر الإمارات أو دون موافقتها. العواقب ستكون شديدة.

هاجمت شخصيات إماراتية، الخميس، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعد ادعائه أنه أجرى زيارة إلى أبوظبي سرا قبل مدة، وقالوا "لا أهلا ولا سهلا" به، واصفين إياه بأنه "مجرم حرب" و"كثير الكذب".

والأربعاء، ادعى مكتب نتنياهو في بيان، أنه "زار الإمارات سرّا والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد"، وذلك "في خضم الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

ولاحقا في اليوم ذاته، نفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، "صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها".

وأكدت الإمارات أن "علاقاتها مع إسرائيل معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية".

وأشارت إلى أن "أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات"، داعية إلى "عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية".

ـ تأكيد للنفي

وتنوعت التفاعلات بين إعادة نشر رواية أبوظبي الرسمية بشأن نفي حدوث الزيارة، إذ نقلت وسائل إعلام إماراتية، بينها "سكاي نيوز عربية"، النفي وأبرزته في أكثر من تغطية، فضلا عن موقعي صحيفتي "الاتحاد" و"البيان".

كما نقل الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، نص النفي الإماراتي بشأن الزيارة.

ـ تحذيرات ورسائل غير مباشرة

وانتقل دعم رواية أبوظبي من مرحلة التأكيد إلى التحذير، إذ قال الكاتب الإماراتي أمجد طه، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية الخميس: "في الشرق الأوسط، لا تحاول أبدا التحرك خلف ظهر الإمارات أو دون موافقتها. العواقب ستكون شديدة".

وأضاف: "أنت لا تحدد القواعد. الإمارات تحدد معاييرها.. إذا أردت أن تكون صديقا جيدا، فاتبعها. كل خطوة منسقة. نحن هنا لنفوز، ولا أحد يخطط أو يحسب أو ينفذ بشكل أفضل من الإمارات".

ولم يحدد طه الجهة التي يقصدها، غير أن مدوّنين اعتبروا أن حديثه موجّه إلى إسرائيل، ومن بينهم خالد لطفي الذي قال: "إذا فهمت تغريدتك بشكل صحيح، فهي موجهة إلى إسرائيل بعد تغريدة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وإنكار الإمارات".

ـ "مجرم حرب وكثير الكذب"

الرسائل غير المباشرة انتقلت إلى هجوم حاد من شخصيات إماراتية ذكّرت بجرائم نتنياهو في غزة وقتله أطفالها.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله هاجم نتنياهو، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال: "الإمارات تنفي نفيا قاطعا أن مجرم الحرب نتنياهو زارها في أي وقت من الأوقات، فلا أهلا ولا سهلا بمجرم حرب وقاتل أطفال غزة على أرض الإمارات الطاهرة".

وأضاف: "الزيارة التي يتحدث عنها نتنياهو من وحي خياله المريض، وقد عرف عنه أنه كثير الكذب، وأطلق هذه الكذبة لخدمة أغراض انتخابية انتهازية".

ـ جدل مستمر

ولم يغلق نفي أبوظبي لزيارة نتنياهو، باب الجدل بشأن تلك الزيارة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بعض الشاشات الإعلامية، لا سيما الإيرانية، وفق رصد أجرته الأناضول.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

وينتظر نتنياهو خوض انتخابات هذا العام وسط تراجع في شعبيته ومخاوف من عودته إلى الحرب ضد إيران لأهداف سياسية شخصية، بحسب مراقبين.