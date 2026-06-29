زعيم المعارضة الإسرائيلية قال في مؤتمر صحفي مخاطبا رئيس الوزراء نتنياهو: "لن تُشكِّل حكومة أخرى في إسرائيل"

لابيد لنتنياهو: ستُجرى انتخابات وستخسرها زعيم المعارضة الإسرائيلية قال في مؤتمر صحفي مخاطبا رئيس الوزراء نتنياهو: "لن تُشكِّل حكومة أخرى في إسرائيل"

القدس/ الأناضول

توعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالهزيمة في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف لابيد، في مؤتمر صحفي نُشرت مقاطع منه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن نتنياهو تحدث عن تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، متسائلاً: "ما الذي تتحدث عنه؟ لن تُشكِّل حكومة أخرى في إسرائيل. ستُجرى انتخابات وستخسر".

وتابع موجهاً حديثه لنتنياهو: "سيخسر نتنياهو، وستُنقذ دولة إسرائيل. سنُشكّل حكومة جيدة، مهنية ونزيهة، وسنُبرم عهداً جديداً مع الدولة. سنُصلح كل ما انكسر".

وأردف لابيد: "سنشكل بكل سرور حكومة وحدة وطنية مع غادي (آيزنكوت) و(أفيغدور) ليبرمان و(يائير) غولان، ونأمل أن يكون ذلك مع حزب الليكود أيضاً بعد خسارة نتنياهو وإجباره على التقاعد".

ومؤخراً، تحالف لابيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، ضمن حزب "معاً".

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، حيث من المفترض أن تُجرى الانتخابات العامة قبل ذلك الحين.

والسبت، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إنه سيعمل بعد الانتخابات على تشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

جدير بالذكر أن نتنياهو شكل 6 حكومات في إسرائيل على فترات مختلفة أولها عام 1996 وأخرها الحكومة الحالية المستمرة منذ عام 2022.

وتأمل المعارضة الإسرائيلية في الحصول على أكثر من 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست (البرلمان) لتشكيل الحكومة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أفضلية لأحزاب المعارضة على الكتلة الداعمة لنتنياهو.

لكن أحزاب المعارضة اليهودية قد تحتاج إلى دعم النواب العرب لتشكيل الحكومة، رغم إعلانها أنها لن تشكل حكومة بدعم من النواب العرب.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2026، ما لم يُتخذ قرار بتقديمها.