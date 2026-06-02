لأول مرة منذ الإبادة بغزة.. بدء امتحانات ثانوية معاهد الأزهر

[1/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[2/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[3/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[4/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[5/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[6/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[7/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[8/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[9/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[10/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[11/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[12/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[13/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[14/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[15/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[16/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[17/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[18/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[19/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[20/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[21/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[22/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[23/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[24/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[25/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[26/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.

[27/27] للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة "الأزهر الشريف" في مصر. وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونياً من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها.