"كل حجر يروي قصة".. سوريات يمزجن الفسيفساء بالحياة اليومية

[1/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[2/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[3/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[4/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[5/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[6/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[7/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[8/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[9/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[10/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[11/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[12/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[13/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[14/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[15/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[16/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[17/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[18/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.

[19/19] في مدينة حلب السورية (شمال)، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم وأكثرها ارتباطًا بالحرف التقليدية، تعمل مجموعة من النساء السوريات على إحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. وتقود الحرفية والفنانة السورية أسماء محبك، (42 عامًا)، فريقًا يحمل اسم "أرمغان"، يضم مجموعة من الشابات اللواتي يتعلمن أصول فن الفسيفساء ويشاركن في إنتاج أعمال فنية ومنتجات منزلية مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية. ويعتمد الفريق في أعماله على أحجار ومواد طبيعية تُستخرج من مناطق مختلفة من سوريا، بعيدًا عن المواد المستوردة، لإنتاج لوحات فسيفسائية ومرايا ومصابيح وطاولات وصناديق وزخارف منزلية متنوعة، تحمل في كثير من الأحيان رموزًا تاريخية وثقافية مرتبطة بالهوية المحلية. وتُعرض هذه الأعمال في مبنى تاريخي معروف باسم "منارة حلب"، وهو معلم يعود إلى العهد العثماني وكان يستخدم قصرًا للوالي إبراهيم باشا قورد آغاسي، قبل أن يتحول اليوم إلى فضاء ثقافي يحتضن الحرف التقليدية والأنشطة الفنية ويستقطب الزوار والمهتمين بالتراث.