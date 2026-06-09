وكذلك التحضير للجلسة المقبلة المقررة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو ، حسب بيانين من الرئاسة والحكومة..

كرم يطلع عون وسلام على مداولات جولة التفاوض الأخيرة مع إسرائيل وكذلك التحضير للجلسة المقبلة المقررة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو ، حسب بيانين من الرئاسة والحكومة..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أطلع رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على مداولات الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن مع إسرائيل والتحضير للجولة المقبلة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون استقبل كرم بالقصر الجمهوري، وأُطلع منه على مداولات الجولة الماضية من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت الخميس والجمعة الماضيين بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت أن البحث تطرق أيضا إلى "التحضيرات الجارية للجلسة المقبلة المقررة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو / حزيران الحالي".

كما أفادت رئاسة الحكومة، في بيان، بأن سلام استقبل كرم، حيث تم تقييم الجولة الرابعة (الأخيرة) من المفاوضات ونتائجها، والبحث في التحضير للجولة المقبلة.

وأضافت أنه "جرى البحث في ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق إلى المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها وعودة الأهالي (النازحين)، في سياق تحقيق انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المعترف بها".

والخميس، أعلن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، في بيان مشترك، أن بيروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران "حزب الله"، وإبعاد جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، لكن الحزب يتمسك بسلاحه، ويشدد على أنه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

ويرد الحزب على خروقات تل أبيب الدموية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي والمدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

كما اتفق البلدان على "الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".

بينما قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أن نتائج المفاوضات مرفوضة من "شرائح واسعة من الشعب اللبناني"، محذرا من أن جعل نزع سلاح المقاومة منطلقا لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا لشعبه.

ومتجاهلةً الهدنة، تواصل إسرائيل عدوانا بدأتها على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، وخلّف 3666 قتيلا و11324 جريحا حتى الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.