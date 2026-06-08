وفق بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي في أعقاب جولة من التصعيد مع إيران بعد استهداف تل أبيب ضاحية بيروت..

كاتس يلمح إلى وقف استهداف ضاحية بيروت ويربطه بضرب شمال إسرائيل وفق بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي في أعقاب جولة من التصعيد مع إيران بعد استهداف تل أبيب ضاحية بيروت..

زين خليل/الأناضول

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إلى وقف استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، بأن ربط الأمر بالهجوم على شمال إسرائيل.

وقال كاتس في بيان مساء الاثنين: "مصير الضاحية في بيروت كمصير بلدات الشمال. أي هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية".

وتابع كاتس: "نرفض بشكل قاطع التهديدات الإيرانية. وأي محاولة إيرانية لربط لبنان بإيران أو مهاجمة إسرائيل ستُقابل بقوة كبيرة كما حدث أمس"، على حد زعمه.

وأتت تصريحات كاتس في أعقاب جولة تصعيد بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة ضاحية بيروت الجنوبية مساء الأحد.

وبرغم تحذير إيران من تداعيات أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

وتحدث مسؤول إسرائيلي رفيع، الاثنين، عن موافقة تل أبيب على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هجماتها على إيران، بينما توعد باستمرارها في جنوبي لبنان.

لكن كاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل في لبنان ضد منظمة حزب الله".

وبينما لم يحدد وزير الدفاع الإسرائيلي في أي مناطق سيواصل الجيش هجماته في لبنان، نقلت هيئة البث العبرية الاثنين عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله: "سيوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في إيران، لكن ليس في جنوب لبنان".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، للقناة 12 الخاصة "ترامب طلب وإسرائيل وافقت على وقف الهجمات على إيران".

وتوعد باستمرار "الهجمات في جنوبي لبنان بكامل القوة في الأيام القادمة"، مضيفا: "وسنقصف أيضا الضاحية في (العاصمة اللبنانية) بيروت إذا استمرت الهجمات على مجتمعاتنا (المستوطنات) والمدنيين (المستوطنين)".

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار، ما خلّف 3 آلاف و613 قتيلا و11 ألفا و72 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وجاءت تلك تصريحات بعد وقت قصير من اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، وفق القناة 12.​​​​​​​

