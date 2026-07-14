كاتس يطلب من هرتسوغ محو السجل الجنائي لجندي أدين بقتل فلسطيني بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية..

القدس/ الأناضول

طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، من الرئيس إسحاق هرتسوغ محو السجل الجنائي لجندي أدين بقتل فلسطيني.

وأدين الجندي إليؤر عزاريا بقتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من مسافة صفر بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية في مارس/ آذار 2016.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله في رسالة وجهها إلى هرتسوغ: "في ظل هذه الظروف، وعندما يكون إليؤر قد قضى الحكم الكامل المفروض عليه، يصعب تبرير استمرار الضرر الذي لحق بقدرته على الاندماج الكامل في المجتمع والعمل وكسب لقمة العيش".

وأضاف: "قبول الطلب لا يمحو ما حدث، بل يعبر عن مبدأ إعادة التأهيل والاعتراف بأنه بعد سنوات عديدة من المناسب السماح له بأن يفتح صفحة جديدة ويعيد الاندماج كمواطن عادي".

وفي مارس/ آذار 2016، أظهر توثيق مصور الجندي عزاريا وهو يطلق النار من مسافة صفر على الشريف، وهو ملقى على الأرض إثر إصابة خطيرة بالرصاص، ومع ذلك أدانته محكمة بالقتل غير العمد.

وقضت محكمة إسرائيلية بسجن عزاريا 18 شهرا، وتم الإفراج عنه مطلع يوليو/ تموز 2018، حيث تم استقباله كبطل من قبل اليمين الإسرائيلي.

من جانبه، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن "إليؤر عزاريا تقدم بطلب لتقليص مدة سجله الجنائي".

وأضاف أنه "وفقا للإجراءات المتبعة، أُحيل الطلب إلى المؤسسة الدفاعية لاستطلاع آراء المسؤولين المعنيين، بمن فيهم وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي".

وذكر أن مكتب الرئيس تلقى طلب كاتس، وقال: "لمعالجة الطلب، يحتاج مكتب الرئيس إلى آراء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والمدعي العسكري العام اللواء إيتاي أوفير، ورئيس مديرية شؤون الأفراد بالجيش اللواء دادو بار خليفة".

وأضاف أن مكتب الرئيس "ينتظر الآراء المتبقية اللازمة للمضي قدما في معالجة الطلب. وبعد تلقي جميع الآراء، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وجدية تامة".

إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن "زامير، ورئيس مديرية شؤون الأفراد بالجيش اللواء دادو بار خليفة، يعارضان محو السجل الجنائي لإليؤر عزاريا".

وأضافت أن كليهما "يرى أن منح العفو استثناء، ولا يُمنح إلا في ظروف استثنائية ومهمة".

وسبق لموقع "تايمز أوف إسرائيل" أن تحدث عن إمكانية ترشيح عزاريا لخوض الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة ضمن قائمة "الليكود".

وذكر الموقع أن خطوة كاتس "تأتي قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود والانتخابات الوطنية المقبلة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في إسرائيل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.