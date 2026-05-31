كاتس يتوعد بمواصلة احتلال قلعة الشقيف بلبنان ضمن "منطقة أمنية"

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بمواصلة احتلال قلعة الشقيف جنوبي لبنان كجزء من ما سماه "المنطقة الأمنية".

جاء ذلك خلال كلمته باحتفال ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الأولى التي اندلعت عام 1982، وقُتل فيها 655 جنديا إسرائيليا واعتُبر 4 في عداد المفقودين. كما أُسر 8 جنود، وفقا للرواية الإسرائيلية.

وقال كاتس: "بعد 26 عامًا من الانسحاب من الشريط الأمني في لبنان (عام 2000)، رُفع العلم الإسرائيلي مجددًا على قمم الجبال المطلة على بلدات الجليل (شمال)"، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف: "لقد احتل مقاتلونا قلعة الشقيف مرة أخرى، وسيبقون هناك كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان".

وخلال العامين الماضيين، صدرت دعوات في إسرائيل، إلى تحويل أجزاء واسعة من جنوب لبنان إلى ما يسمى بـ"المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الجيش".

ومتوعدا بمواصلة العدوان الإسرائيلي، قال كاتس: "نحن نعمل ضد آلاف المنازل وبنى الإرهاب في قرى الحدود اللبنانية، انطلاقًا من مبدأ واضح: العدو الجهادي لا يفهم إلا لغة واحدة، وهي السيطرة على الأرض وتدمير المنازل".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن كاتس أن الجيش وسّع عملياته البرية في لبنان، وعبر نهر الليطاني وسيطر على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف)، واصفا إياها بأنها من أهم النقاط الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل شمالي إسرائيل.

وتعد قلعة الشقيف من أبرز المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان. وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت منها عام 2000 مع إنهاء وجودها في ما عُرف بـ"الشريط الأمني"، الذي أقامته في جنوب البلاد بين عامي 1982 و2000، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته سيطرت على قلعة الشقيف ووادي السلوقي في جنوب لبنان، في عملية بدأت قبل عدة أيام وهدفت، بحسب بيانه، إلى تدمير ما ادعى أنها بنى تحتية لـ"حزب الله" وتوسيع خط الدفاع الأمامي.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.