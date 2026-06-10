قوة إسرائيلية تعتدي على مدنيين سوريين في توغل بالقنيطرة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية

ليث الجنيدي/ الأناضول

اعتدت قوة إسرائيلية، الأربعاء، على مدنيين سوريين خلال توغل جديد في محافظة القنيطرة (جنوب غرب).

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية غربي قرية صيدا الحانوت، بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن تلك القوة "قامت بالاعتداء على شابين وربطهما في مكان التوغل، ودهست إحدى الأغنام العائدة للمدنيين، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تنفيذ أي حالة اعتقال".

وفي وقت سابق الأربعاء، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية على الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان والمقرز بريف المحافظة الجنوبي، وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا في المنطقة، وفتشت المارة ثم انسحبت من المنطقة.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش المارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط الثوار السوريين نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.