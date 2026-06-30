قوات إسرائيلية تقتحم وتغلق معهد قلنديا التابع لـ"الأونروا" شمال القدس

القدس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، معهد "قلنديا" التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شمال القدس المحتلة، وأغلقت مداخله.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت معهد قلنديا التابع لـ"الأونروا" في منطقة شارع المطار شمال القدس.

وأضافت أن القوات أغلقت المدخل الرئيس للمعهد والشارع الرئيس في المنطقة، وأطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع، وما تزال متواجدة داخل المعهد وفي محيطه.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية.

ويأتي الاقتحام في أعقاب تحذير محافظة القدس، في 11 يونيو/حزيران الجاري، من مخطط إسرائيلي يستهدف إزالة معهد التدريب المهني التابع لـ"الأونروا" في قلنديا.

وقالت المحافظة آنذاك إن بلدية الاحتلال تدفع بمخطط لإقامة "مجمع تعليمي جديد" على أرض تحتضن المعهد منذ عقود بين بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا.

وبحسب "الأونروا"، يخدم مركز التدريب المهني في قلنديا (المعهد) نحو 350 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، ويقام على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للوكالة قبل احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

واعتبرت محافظة القدس في حينه أن المشروع يشكل "حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الأونروا في القدس المحتلة"، ويخفي "أبعاداً سياسية واستيطانية".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم مشاريع البنية التحتية والتعليم ذريعة لمصادرة الأراضي وتقويض المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في القدس الشرقية، بهدف تعزيز احتلالها للمدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والثقافي.

ومصادرة الأراضي وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني هي من بين أدوات إسرائيل لتهويد مدينة القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، كما يؤكد الفلسطينيون.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.