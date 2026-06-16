القناة ادعت أن الاتفاق يتضمن في شكله "شبه النهائي" 12 بندا أبرزها "وقف كل من إيران والولايات المتحدة وحلفائها الأعمال العدائية، بما في ذلك في لبنان"، دون تعليق فوري من إيران أو الولايات المتحدة أو الوسطاء..

قناة عبرية تكشف بنود الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة القناة ادعت أن الاتفاق يتضمن في شكله "شبه النهائي" 12 بندا أبرزها "وقف كل من إيران والولايات المتحدة وحلفائها الأعمال العدائية، بما في ذلك في لبنان"، دون تعليق فوري من إيران أو الولايات المتحدة أو الوسطاء..

خالد يوسف/ الأناضول

كشفت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، عن بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ، في شكله "شبه النهائي"، مدعية أنها حصلت على نسخة منه.

وذكرت القناة أن الاتفاق يتضمن في شكله النهائي 12 بندا أبرزها "وقف كل من إيران والولايات المتحدة وحلفائها الأعمال العدائية، بما في ذلك في لبنان".

وأوضحت أن بقية البنود هي:

2- تؤكد إيران التزامها بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي.

3- تلتزم الولايات المتحدة وإيران بحل قضية إزالة مخزون اليورانيوم المخصب.

4- تناقش الولايات المتحدة وإيران ملف التخصيب واحتياجات إيران النووية.

5- تحافظ إيران على الوضع القائم بشان برنامجها النووي ما دامت المفاوضات مستمرة.

6- ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وعدم فرض عقوبات جديدة، وعدم تعزيز قواتها في المنطقة خلال المفاوضات نفسها.

7- تجري إيران الترتيبات اللازمة لضمان مرور آمن للسفن التجارية في مضيق هرمز، دون رسوم، لمدة 60 يوما.

8- تلتزم الولايات المتحدة بإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام مع تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين.

9- إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، ستسحب الولايات المتحدة قواتها خلال 30 يوما، على أن تلغي جميع العقوبات المفروضة على إيران.

10- أي اتفاق نهائي سيتضمن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار بهدف إعادة إعمار إيران.

11- تمنح الولايات المتحدة إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات لبيع النفط والوقود خلال المحادثات.

12- تجري إيران وسلطنة عمان محادثات مع دول الخليج العربية لتحديد ترتيبات الشحن والخدمات البحرية في مضيق هرمز.

ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران والولايات المتحدة والوسطاء بشأن ما كشفته القناة العبرية.

والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة المقبلة بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع، تمهيدا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط.

وفي حين لم يكشف الجانب الأمريكي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.