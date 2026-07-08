كان في استقبال أحمد الشرع بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط

قمة الناتو بأنقرة.. الرئيس السوري يصل العاصمة التركية كان في استقبال أحمد الشرع بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط

أنقرة / الأناضول

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفاد مراسل الأناضول بأن الطائرة التي تقل الشرع والوفد المرافق له هبطت في مطار "أسنبوغا" صباح الأربعاء.

وكان في استقبال الشرع بالمطار، وزير التجارة التركي عمر بولاط ومسؤولون آخرون.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.