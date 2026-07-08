قمة الناتو بأنقرة.. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري أحمد الشرع، الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

يأتي ذلك في إطار لقاءات الرئيس أردوغان الثنائية ضمن أعمال القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء، إلى جانب الرئيس أردوغان، كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، والسفير التركي لدى دمشق نوح يلماز.

ولاحقا، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الشرع التقى أردوغان، في مقر انعقاد قمة الناتو بأنقرة، وبحثا "العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية".

وأضافت الوزارة أن الرئيسين ناقشا "آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

ولفتت إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية التركي فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني.

واستضافت تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.