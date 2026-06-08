من المقرر لقاء وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار خلال القمة التي ستعقد، الثلاثاء، بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا..

قمة الأناضول لاقتصادات المدن.. مباحثات وزارية حول آفاق التجارة بين تركيا وسوريا من المقرر لقاء وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار خلال القمة التي ستعقد، الثلاثاء، بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا..

أنقرة/ الأناضول

يعتزم وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، بحث ملامح المرحلة الجديدة في العلاقات التجارية بين البلدين خلال "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" التي ستعقد، الثلاثاء، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ومن المقرر أن يلتقي بولاط والشعار في جلسة بعنوان "آفاق جديدة للتجارة بين تركيا وسوريا"، ضمن فعاليات القمة التي تنظمها وكالة الأناضول بالتعاون مع ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى.

ومن المرتقب عقد "قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب - حلب" في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا.

ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

وتنطلق الفعالية بكلمات افتتاحية لكل من والي غازي عنتاب كمال تشبر، ومحافظ حلب عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

وعقب الافتتاح، تُعقد الجلسة الأولى بعنوان "آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا"، بإدارة رئيس تحرير النشرة الاقتصادية والمالية في وكالة الأناضول سرهات أقان، ويشارك فيها وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار.

- تركيز على العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا

ويحل السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز ضيفا على جلسة خاصة ضمن القمة، سيتحدث خلالها عن العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتجددة بين البلدين، إضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وسيشارك رئيس غرفة صناعة غازي عنتاب عدنان أونفردي، ورئيس غرفة تجارة غازي عنتاب محمد طونجاي يلديريم، ورئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، في جلسة بعنوان "الفرص والإمكانات في المرحلة الجديدة"، يديرها مدير منطقة غازي عنتاب في وكالة الأناضول كرم قوجالار.

وستتناول الجلسة المذكورة الأهمية الاستراتيجية لخط غازي عنتاب-حلب في الاقتصاد والتجارة.

أما الجلسة الختامية للقمة بعنوان "مرحلة جديدة في الإنتاج والتصدير والجمارك"، فستُعقد بإدارة مديرة الأخبار الاقتصادية في وكالة الأناضول مروة أوزلم تشاقير.

ويشارك في الجلسة المذكورة مدير عام الجمارك في وزارة التجارة مصطفى غوموش، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية في غازي عنتاب جنكيز شيمشك، ورئيس اتحادات مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول مته أقجان.