قطر وعُمان تبحثان مع إيران جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران خلال اتصالين مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي

إسطنبول / الأناضول

بحث كل من رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، السبت، مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن ابن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني، جرى خلاله "استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدد رئيس وزراء قطر، بحسب البيان، دعم بلاده "للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة".

وأكد "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة".

وشدد على أن حرية الملاحة "تُعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر"، وفق البيان.

ودعا رئيس وزراء قطر إلى "أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد".

ومساء الجمعة، بحث وزير خارجية قطر مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، جهود الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن، وفق بيان للخارجية الأردنية.

في السياق، أفادت الخارجية العمانية، السبت، بأن الوزير بدر البوسعيدي تلقى اتصالًا هاتفيًا من عراقجي، جرى خلاله "تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة".

وأضافت أن الاتصال تناول "مسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية، والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان".

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وخلفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.