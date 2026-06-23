قطر والهند تبحثان تعزيز العلاقات وتطورات انفجار رأس لفان

إسطنبول/ الأناضول

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات حادث الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".



ويأتي الاتصال عقب إعلان السلطات القطرية الاثنين، مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء انفجار وقع الأحد في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، بينهم مواطنون هنود، وفق بيانات رسمية.

وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وخلال الاتصال، أعرب أمير قطر عن تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا الانفجار الذي أسفر عن وفاة هنود، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب مودي عن شكره وتقديره لأمير قطر، مثمنا ما قدمته الدوحة من دعم ورعاية طبية للمصابين، ومشيدا بجهود الجهات المعنية في التعامل مع الحادث، وفق الوكالة.

كما أكد الجانبان تضامنهما مع أسر الضحايا، والتزام البلدين بضمان سلامة ورفاه الشعبين الصديقين.

وتعد رأس لفان من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتضم عددا من المنشآت الاستراتيجية التابعة لقطاع الطاقة في قطر.