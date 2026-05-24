قطر والكويت تبحثان جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح..

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، العلاقات الثنائية وجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الجانبين أجريا اتصالا هاتفيا استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأضافت أن الاتصال تناول جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

والأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم في مسودة الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى إمكانية الإعلان عن تطورات جديدة بشأن هذا الملف.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية، فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.