قطر: ندعم مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران ويجب فتح مضيق هرمز متحدث الخارجية كشف عن عبور ناقلتين قطريتين من مضيق هرمز ووجود سفن قطرية كثيرة بينها 10 ناقلات غاز عالقة

إسطنبول/ الأناضول

قالت قطر، الثلاثاء، إنها تدعم مفاوضات إسلام آباد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن مضيق هرمز يجب فتحه وعودة الملاحة فيه إلى طبيعتها.

جاء ذلك بحسب ما ذكره متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة.

وقالت الأنصاري إن قطر "تدعم مفاوضات إسلام آباد للتوصل إلى حل بين واشنطن وطهران"، مشددا على "أهمية فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة".

وعن قرب التوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران في ظل اتصالات الدوحة المتواصلة الأيام الماضي، أضاف أنه "لا يمكن التكهن بنتائج المحاولات الحثيثة التي تقودها باكستان للوصول لحل، لكن الاتصالات متواصلة في هذا الصدد".

وكشف الأنصاري عن عبور ناقلتي غاز قطريتين في 10 و11 مايو/أيار الجاري مضيق هرمز متجهة إلى ميناء قاسم في باكستان، في إطار تنسيق إقليمي لمحاولة فتح المضيق للملاحة واتصالات مع الجانب الباكستاني، مشددا على أن ذلك "لا يعني عودة الملاحة لطبيعتها ولا فتح المضيق".

وأشار إلى أن "هناك 10 ناقلات غاز قطرية عالقة في مضيق هرمز، وكذلك سفن لقطر ودول أخرى كثيرة تنتظر الدخول أو الخروج من المضيق".

وفي 10 مايو سلمت إيران إلى الوسيط باكستان ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".

والسبت، لوَّح ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران، ونشر على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

ومساء الاثنين، أعلن قراره تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف أنه وجه وزارة الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.