قطر توقف مؤقتاً حركة الوسائط البحرية لأسباب احترازية القرار يستثني السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، غداة مقتل مواطن قطري وإصابة مقيم عربي بشظايا عمليات عسكرية في المنطقة..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قطر، الاثنين، تعليق حركة جميع الوسائط البحرية مؤقتًا حتى إشعار آخر، باستثناء السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، وذلك غداة مقتل مواطن قطري وإصابة مقيم عربي بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة.

وقالت وزارة المواصلات، في بيان، إنها "تهيب بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتًا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية".

وأضافت أن القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي ستواصل عملياتها وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وأوضحت أن الوقف المؤقت يسري اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم وحتى إشعار آخر، مؤكدة أن الإجراء احترازي، واتُّخذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

ويأتي القرار بعد إعلان وزارة الداخلية القطرية، الأحد، مقتل مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية شهدتها المنطقة.

وقالت الوزارة إن "إحدى الوسائط البحرية التي كانت تقل الشخصين تأخرت عن موعد عودتها المحدد، ما دفع الدوريات البحرية إلى إطلاق عمليات بحث عنها منذ مساء السبت".

وأضافت أن فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عثر على الوسيطة البحرية في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من مقتل المواطن القطري، فيما نُقل المقيم العربي إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.

ولم تعلن قطر تعرضها لهجمات مباشرة، غير أن إيران استهدفت البحرين والكويت، السبت والأحد، وفق بيانات رسمية.

وجاءت تلك الهجمات في سياق تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/حزيران، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

