قطر تودع أمير البلاد السابق لمثواه الأخير بعد جنازة مهيبة

إسطنبول/ الأناضول

ودعت قطر، الأحد، أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمثواه الأخير، بعد جنازة مهيبة بالعاصمة الدوحة.

وأدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، صلاة الجنازة على والده في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو المسجد الرئيسي بالعاصمة.

وبحسب بث مباشر لمراسم التشييع، نقله التلفزيون القطري الحكومي وتابعه مراسل الأناضول، احتشدت أعداد كبيرة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب.

وحمل أمير البلاد جثمان والده، أمير البلاد السابق، داخل المسجد، وتصدر الصفوف الأولى للمشيعين.

وفي وقت لاحق مساء الأحد، أفاد الديوان الأميري القطري، في بيان، بتشييع أمير البلاد السابق لمثواه الأخير.

ووفقا للبيان، شارك أمير قطر، في "مراسم تشييع جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، في مقبرة لوسيل اليوم".

كما شارك في مراسم التشييع مسؤولون بينهم عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وجاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ورئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن، ورئيس مجلس الشورى حسن الغانم.

وشارك في المراسم أيضا أنجال الأمير الراحل والوزراء وكبار المسؤولين وجموع من المواطنين، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الأمير السابق بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وفق البيان ذاته.

وصباح الأحد، أعلنت قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بحسب بيان سابق للديوان الأميري.

وأشار البيان إلى أن الأمير تميم بن حمد سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 إلى 08:30 ت.غ)، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

وفي وقت لاحق، أعلن الديوان الأميري الحداد العام في البلاد مدة أربعة أيام اعتباراً من الأحد، وتعطيل العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم غد الاثنين، على أن تُنكَّس الأعلام طوال مدة الحداد.

وتلقت قطر تعازي من تركيا ودول إسلامية وعربية، وأعلنت دول عدة الحداد وتنكيس الأعلام.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وسلّم مقاليد الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.