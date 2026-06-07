قطر تنفي غلق مجالها الجوي مع التصعيد الجديد بالمنطقة

Hussien Elkabany
07 يونيو 2026•تحديث: 07 يونيو 2026
إسطنبول/ الأناضول
نفت قطر، مساء الأحد، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بشأن إغلاق مجالها الجوي أو تعليق الرحلات.
جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للطيران المدني في قطر، بالتزامن مع إعلان تل أبيب رصد صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل.
وأكدت الهيئة، "عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية".
وأهابت بالجميع "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة".
يتبع///