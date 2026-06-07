بيان للهيئة العامة للطيران المدني في قطر بالتزامن مع إعلان تل أبيب رصد صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل

قطر تنفي غلق مجالها الجوي مع التصعيد الجديد بالمنطقة بيان للهيئة العامة للطيران المدني في قطر بالتزامن مع إعلان تل أبيب رصد صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل

إسطنبول/ الأناضول

نفت قطر، مساء الأحد، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بشأن إغلاق مجالها الجوي أو تعليق الرحلات.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للطيران المدني في قطر، بالتزامن مع إعلان تل أبيب رصد صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل.

وأكدت الهيئة، "عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية".

وأهابت بالجميع "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة".

يتبع///