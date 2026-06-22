فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في موقع الانفجار، وفق بيان للداخلية القطرية

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء انفجار "رأس لفان" فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في موقع الانفجار، وفق بيان للداخلية القطرية

اسطنبول / الأناضول

أعلنت قطر الاثنين، فقدان 18 شخصا وإصابة 54 آخرين جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "‏بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية 54 شخصاً".

وأضافت: "فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا".

ومساء الأحد، أعلنت الداخلية القطرية "إصابة عدة أشخاص جراء انفجار، نجم عن عطل فني أثناء التشغيل في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية دون وقوع تسربات تشكل خطرا على السلامة".

ومنطقة رأس لفان الصناعية في قطر تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم.