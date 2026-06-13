قطر تعرب عن تطلعها لتوقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطهران قريبا خلال اتصال أجراه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع نظيره الباكستاني شهباز شريف..

إسطنبول/ الأناضول

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، السبت، عن تطلع بلاده إلى توقيع الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي لاتفاق السلام في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الوكالة أن الاتصال تناول استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها باكستان للوساطة وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضافت أن رئيس الوزراء القطري أعرب عن ارتياح بلاده للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، معربا عن تطلعه إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا.

وجدد آل ثاني دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه المساعي، بما يهيئ الظروف الملائمة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وأكد شريف، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع المقبل.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران، قائلا إن ذلك جاء "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.