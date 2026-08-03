قطر تدعو لتنفيذ التفاهمات الأمريكية الإيرانية وضمان الملاحة في "هرمز"

إسطنبول/ الأناضول

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الاثنين، كافة الأطراف إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، بما يشمل ضمان الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال اتصالات منفصلة مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأفاد البيان بأن الوزير القطري أكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح أن ذلك يأتي "للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، وفقا للبيان.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.



ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي لوقف النار، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وفي السياق، بحث الوزير القطري "آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، إلى جانب علاقات التعاون.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده الكامل "لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، إن المفاوضات الجارية مع إيران تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام طهران لإبرام اتفاق جيد.

والأحد، أعلن ترامب أن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال": "بناء على هذا الطلب، وافقت، من أجل مصلحة العالم المستقبلية وبقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعا".

وتوعد بأن "الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد ومستعدة تماما للتحرك ضد إيران".

وسبق أن أعلن ترامب، الجمعة، أن واشنطن "ستوجه ضربات قاسية للغاية إلى إيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

والأحد، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "فارس"، أن الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يقضي بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن "ليست صحيحة".

