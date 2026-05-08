قطر تجدد دعوتها إلى التجاوب مع الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن خلال لقاء في واشنطن بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس..

إسطنبول/ الأناضول

جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الجمعة، دعوة بلاده إلى التجاوب مع جهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في واشنطن، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وقالت الخارجية القطرية إن الجانبين استعرضا "علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

كما ناقشا "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد محمد بن عبد الرحمن، خلال الاجتماع على "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

ويأتي اللقاء وسط جهود إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، بعد هدنة مؤقتة أُعلنت في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية.

وعقب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

والخميس، قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، بمؤتمر صحفي، إن إسلام آباد "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل".