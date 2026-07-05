قطر تبحث مع تركيا وغانا وفرنسا والأردن تطورات المنطقة

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مع وزراء خارجية تركيا وغانا وفرنسا والأردن، المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية تلقاها محمد بن عبد الرحمن، من وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وغانا صامويل أكودزيتو أبلاكوا، وفرنسا جان نويل بارو، والأردن أيمن الصفدي، وفق بيانات للخارجية القطرية، لم تحدد فيها موعد الاتصالات.

وشملت الاتصالات استعراض علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا وغانا وفرنسا والأردن، وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية.

وقالت الخارجية القطرية، إن المباحثات تناولت الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان من العام ذاته.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

ولا تزال واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، آخرها كان في العاصمة الدوحة بتاريخ 30 يونيو، حيث عقد وفد إيراني لقاءات ثلاثية مع الوسطاء من قطر وباكستان، إضافة للقاء المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مع مسؤولين قطريين بالدوحة.