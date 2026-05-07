قطر تبحث مع باكستان مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران رئيس وزراء قطر أكد هاتفيا لنظيره الباكستاني "ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة"

إسطنبول / الأناضول

بحث رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الباكستاني شهباز شريف، الخميس، مسار مفاوضات واشنطن وطهران، داعيا إلى تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء القطري بنظيره الباكستاني، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأفاد البيان بأنه جرى خلال الاتصال "بحث الجهود الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن "تقدير بلاده لجهود باكستان، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد "دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية".

وشدد على "ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لتردّ الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن ترامب في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه بعدما بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

والخميس، قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، بمؤتمر صحفي، إن إسلام آباد "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفا أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستكون في صفحة واحدة أم أكثر.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين دون كشف هوياتهم، أن إيران والولايات المتحدة "تقتربان" من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.